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عروس تغادر حفل زفافها مُسرعةً... عانت من "قلق شديد" بعدما فعلته شقيقة العريس!
منوعات
2024-02-12 | 12:00
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عروس تغادر حفل زفافها مُسرعةً... عانت من "قلق شديد" بعدما فعلته شقيقة العريس!
أثارت قصة زفاف غير عادية تمت مشاركتها على موقع Reddit ما يزيد عن 3500 رد فعل، حيث طرحت عروس تساؤلًا حول ما إذا كانت مُخطئة في ترك حفل زفافها بسبب "نوبة غضب" قامت بها شقيقة زوجها.
وشاركت المرأة تفاصيل قصتها حيث أوضحت أنها تبلغ من العمر 27 عامًا وتنحدر من المملكة المتحدة. وأشارت إلى أن زوجها، البالغ من العمر 38 عامًا، يأتي من الولايات المتحدة، وامتدت قصة حبهما على مدى عامين قبل الزواج.
وتفاجأت العروس بسلوك شقيقة زوجها في حفل الزفاف، حيث لم يكن هناك اهتمام يذكر بالتودد أو المشاركة في الفرح. وفي تفاصيل أخرى، كتبت المرأة أنها لديها ابنًا صغيرًا من علاقة سابقة.
وأشارت إلى أنها قابلت أهل زوجها عبر مكالمات الفيديو قبل أسبوع فقط من حفل الزفاف، في حين قام زوجها بزيارات متكررة للمملكة المتحدة، حيث قابل عدة أشخاص ضمن دائرتها.
وتفاعلت القصة بشكل كبير على المنصة، ولفتت انتباه الوسائل الإعلامية الأميركية التي تواصلت مع طبيب نفساني للتعليق على التطورات النفسية التي قد تطرأ نتيجة لهذه الحادثة.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
عروس
مغادرة
حفل زفاف
دراما
قلق
نوبة غضب
شقيقة العريس
بريطانية
الولايات المتحدة.
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