رحلة عيد ميلاد تتحول إلى كابوس... ابن الـ10 أعوام يدخل في غيبوبة مُفاجئة: وهذا ما كشفته العائلة

تحولت رحلة عائلة من تكساس إلى مدينة نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد ابنهم البالغ من العمر 10 سنوات إلى كابوس، بعد أن أصيب الفتى بمرض خطير ودخل في غيبوبة في وحدة العناية المركزة بمدينة نيويورك.

وفي التفاصيل، فاجأت عائلة ريكر ستيبيك ابنهم بإجازة عيد ميلاده في مدينة نيويورك، حيث شهد مسرحية برودواي المشهورة "هاملتون" وتناول أول شريحة من بيتزا مدينة نيويورك.

وقال ديفيد ستيبيك، والد ريكر، لقناة أميركية: "بارك الله قلبه الصغير الجميل".

وأشار ستيبيك إلى أنه في عيد ميلاد ابنه العاشر، تحولت فجأة حياتهم إلى كابوس عندما أصيب ريكر بصورة مفاجئة بصداع شديد ودخل في حالة غيبوبة.

وفي الطريق إلى مركز التجارة العالمي، تغيرت حالة ريكر فجأة، حيث أبلغ والديه عن "أسوأ صداع" شعر به على الإطلاق. وقال والد ريكر: "كان هناك مبنى مررنا به، وبمجرد أن مررنا عبره، قال: 'أوه، لدي صداع سيء حقًا'".

وبعد لحظات، بدأ ريكر يتقيأ واستلقى بالقرب من مقعد للراحة، وتم نقله إلى المستشفى حيث أدخل في غيبوبة طبية. وأخبر الأطباء أسرة ريكر أنه قد يكون قد تعرض لتشوه شرياني وريدي، وهو اتصال غير طبيعي بين شرايينه وأوردته، قد يسبب نزيفًا في الدماغ أو الحبل الشوكي.

وتعيش عائلة ستيبيك الآن في انتظار تشخيص رسمي لحالة ريكر بعد أن يستقر صحيًا ويخرج من الغيبوبة. ويصلون من أجل استفاقته وللحصول على إجابات حول حالته الصحية.