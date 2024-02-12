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شجار عنيف ورسوم إباحية و"سرقة"... هكذا تحولت عطلة هذه العائلة إلى كابوس!

شجار عنيف ورسوم إباحية و"سرقة"... هكذا تحولت عطلة هذه العائلة إلى كابوس!







وانطلق بول سيمز وميلودي إلى جزر الكناري عشية عيد الميلاد لمدة أسبوعين مع أطفالهما الأربعة. لكن فرحتهم لم تدم، اذ أصيبوا بخيبة أمل عندما اكتشفوا أنه تم تخفيض رتبة الفندق من 4 نجوم إلى ثلاث نجوم قبل شهر واحد فقط من إقامتهم، رغم أنهم كانوا قد دفعوا مبلغاً كبيراً مسبقاً.



وصُدمت الأم عندما اكتشفت أن أطفالها ليس لديهم ما يفعلونه أثناء إقامتهم في الفندق، حيث قالت إنه لم يكن هناك أنشطة متاحة للأطفال، على الرغم من كونه منتجعًا صديقًا للأطفال، بحسب موقع



وصُعقت المرأة بعد أن رأت حالة المنتجع المثيرة للاشمئزاز. كما حصل قتال صادم بين المقيمين أدى إلى استدعاء الشرطة. إضافةً إلى أنه كان هناك كتابات على الجدران "غير مقبولة"، ورسوم إباحية. واضطرت العائلة إلى دفع مبلغاً إضافياً من أجل الطعام، ولم يكن هناك شبكة انترنت، وكانت أضواء الإنارة مكسورة.



واعتبرت الأم أن ما حصل معها ومع عائلتها في هذه الإجازة كان "سرقة"، ولم تتمكن من الانتقال إلى فندق آخر أو العودة إلى الوطن، لأنها كانت ستدفع مبلغاً كبيراً.

تحولت إجازة عائلة في أحد الفنادق إلى كابوس، حيث حدث شجار عنيف بين المقيمين، ورُسم على الحائط رسوم إباحية وكتابات غير لائقة.وانطلق بول سيمز وميلودي إلى جزر الكناري عشية عيد الميلاد لمدة أسبوعين مع أطفالهما الأربعة. لكن فرحتهم لم تدم، اذ أصيبوا بخيبة أمل عندما اكتشفوا أنه تم تخفيض رتبة الفندق من 4 نجوم إلى ثلاث نجوم قبل شهر واحد فقط من إقامتهم، رغم أنهم كانوا قد دفعوا مبلغاً كبيراً مسبقاً.وصُدمت الأم عندما اكتشفت أن أطفالها ليس لديهم ما يفعلونه أثناء إقامتهم في الفندق، حيث قالت إنه لم يكن هناك أنشطة متاحة للأطفال، على الرغم من كونه منتجعًا صديقًا للأطفال، بحسب موقع "ميرور" وصُعقت المرأة بعد أن رأت حالة المنتجع المثيرة للاشمئزاز. كما حصل قتال صادم بين المقيمين أدى إلى استدعاء الشرطة. إضافةً إلى أنه كان هناك كتابات على الجدران "غير مقبولة"، ورسوم إباحية. واضطرت العائلة إلى دفع مبلغاً إضافياً من أجل الطعام، ولم يكن هناك شبكة انترنت، وكانت أضواء الإنارة مكسورة.واعتبرت الأم أن ما حصل معها ومع عائلتها في هذه الإجازة كان "سرقة"، ولم تتمكن من الانتقال إلى فندق آخر أو العودة إلى الوطن، لأنها كانت ستدفع مبلغاً كبيراً.