جماجم وأجزاء بشرية سُرقت من جامعة معروفة واشتراها رجل مرعب... تاجر بها عبر الانترنت وهذه التفاصيل!

وتمت إزالة صفحة باولي على فيسبوك حيث كان يبيع أجزاء من الجثث. ولكن موقعه على الانترنت لا يزال موجودا.وعلى الموقع الإلكتروني، أطلق باولي على نفسه لقب "اختصاصي الحفاظ الرئيسي على العينات الطبية المتقاعدة وأمين بقايا التاريخ والتحف".وقال إنه كرس حياته المهنية لمتحفه، "تذكار موري"، و"لجهوده في الأعمال الترميمية والإبداعية لمعهد باولي للحفظ"، وفقًا للموقع الإلكتروني.ويقول الموقع إن باولي يعمل من خلال عمله في معهد الحفظ على "إنتاج أدوات تعليمية من خلال تجديد الرفات الطبية المتقاعدة".