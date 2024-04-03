حبيبته "المخادعة" تركته بلا مأوى ووظيفة... تعرف اليها عبر تطبيق مواعدة ثم حلّت المصيبة: لن تصدقوا ما فعلته!

عروس تتعرض لانتقادات لاذعة... ما تريده من ضيوفها صادم وهذا ما جاء في بطاقة الدعوة! (صورة)

عروس تتعرض لانتقادات لاذعة... ما تريده من ضيوفها صادم وهذا ما جاء في بطاقة الدعوة! (صورة)

وُلد الأول ميتاً وانتظرت 22 يومًا حتى يولد توأمها الثاني... شابة تثير دهشة الأطباء وهذه قصتها!