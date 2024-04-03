حبيبته "المخادعة" تركته بلا مأوى ووظيفة... تعرف اليها عبر تطبيق مواعدة ثم حلّت المصيبة: لن تصدقوا ما فعلته!

تركت امرأة مخادعة رجلاً التقت به على تطبيق المواعدة Tinder بلا مأوى وعاطل عن العمل بعد أن استنزفت مدخراته.
وكذبت سيان وايت، البالغة من العمر 26 عامًا، على صديقها كذبة تلو الأخرى، زاعمة أنها محامية طبية ثرية ولها أب مليونير، وفق ما نقل موقع ذا صن
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ثم استخدمت سلسلة من الشخصيات الخيالية لإقناع الرجل بإمكانية الانتقال إلى دبي على المدى الطويل.
ومع ذلك، كان كل ذلك كذبًا، وتُرك موظف هيئة الخدمات الصحية الوطنية مفلسًا، من دون مكان يعيش فيه ولا دخل له.
واستمعت محكمة نيوكاسل كراون إلى كيفية اختلاق وايت للوظيفة والإقامة التي عُرضت على الحبيب المخدوع، أثناء استخدام بياناته الشخصية للتقدم بطلب للحصول على 22 قرضًا وبطاقة ائتمان وحسابات مصرفية.
واعترفت المرأة المخادعة اليوم بأنها مذنبة بالسلوك القسري والاحتيال فيما يتعلق بالرجل.
واعترفت وايت أيضًا بالذنب في جرائم الاحتيال المتعلقة بأصحاب العقارات وزملاء السكن وغيرهم من الأشخاص المطمئنين الذين خدعتهم - كل ذلك مع وجود إدانات سابقة بتهمة عدم الأمانة.
وقال المدعي العام مايكل كاهيل للمحكمة إن وايت ارتبطت بالرجل في آب 2020، بعد أن التقيا على Tinder.
وفي ذلك الوقت ادعت أنها تعيش في شقة فخمة في مدينة نيوكاسل، وكان والدها مليونيرًا يعمل في مجال تطوير العقارات.
وقال السيد كاهيل: "لقد قدمت نفسها كشابة ناجحة ومحترفة... أخبرته أن والدها كان مطورًا عقاريًا مليونيرًا ناجحًا ويمتلك عقارات في كل أنحاء البلاد. وكان الأب المليونير خياليًا".
واستمعت المحكمة إلى أنه مع تقدم العلاقة بين الزوجين، قرر الرجل أنه يريد التقرب من وايت.
وأخبرته أن والدها "المليونير" ديف يمكن أن يسمح له بمنزل في ضاحية جيسموند الراقية - وبدأ في تلقي رسائل نصية من رجل يدعى ديف.
ومع ذلك، كانت وايت هي من تراسله طوال الوقت.
وفي كانون الثاني 2021، ساعد "ديف" الرجل في الحصول على منزل فخم في سنترال لوفتس وانتقل إليه.
وفي غضون أيام، أتيحت له الفرصة للانتقال إلى الخارج بعد حصوله على وظيفة "حلمه" في دبي، لذا سلم إخطاره إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
ثم قال والد وايت الخيالي "ديف" إن هناك مشكلة في الرحلات الجوية، لذلك قام الرجل بدفع 600 جنيه إسترليني.
ومرة أخرى، كان كل ذلك كذبة.
وبقيت وايت والضحية في دبي لمدة شهرين تقريبًا.
وفي ذلك الوقت، واصلت نسج شبكة الأكاذيب الخاصة بها، وصنعت المزيد من الشخصيات للحفاظ على الواجهة.
وقال السيد كاهيل للمحكمة: "خلال هذا الوقت، ابتكرت شخصيات أخرى لتعزيز احتيالها. كان هناك جيمس المدير الذي كان يتصل به لتعيين وظيفة وتنظيم اختبارات الدم. وكان هناك صوفي مديرة الموارد البشرية".
ولكن كان ذلك عندما تلقى الضحية مكالمة من سنترال لوفتس، الذي كان يعتقد أنه منزله، وتساءل عن سبب وجود سيارته هناك.
واتضح أن المنزل كان مستأجرًا لمدة 30 يومًا من قبل وايت، و"بدأت أكاذيبها في الانهيار".
وقال السيد ريكوردر توبي هيدوورث لـ وايت : "لقد أثبتت قدرتك على أن تكوني واحدة من أكثر المتهمين غير الشرفاء قسراً للمثول أمام هذه المحكمة وهذا يقول شيئًا ما... لقد استخدمت أساليب متطورة للغاية للاحتيال على أشخاص عاديين تمامًا كانوا إما يعرضون الإقامة، أو كانوا يتقاسمون السكن، أو كانوا يبحثون عن سكن، أو مجرد أشخاص سعيت للاستفادة منهم."
وحكم عليها بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، مع متطلبات إعادة التأهيل و150 ساعة عمل غير مدفوعة الأجر.