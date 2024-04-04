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صاحبة لقب أطول قدمين في العالم تواجه من يشبّهها بشخصيات أفلام الرعب... وهذا ما يحصل معها لحظة تبادل القبلة! (فيديو)
منوعات
2024-04-04 | 07:10
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صاحبة لقب أطول قدمين في العالم تواجه من يشبّهها بشخصيات أفلام الرعب... وهذا ما يحصل معها لحظة تبادل القبلة! (فيديو)
صاحبة لقب أطول قدمين في العالم تواجه من يشبّهها بشخصيات أفلام الرعب... وهذا ما يحصل معها لحظة تبادل القبلة! (فيديو)
كشفت "ماسي كورين"، صاحبة لقب أطول ساقين في العالم، كيفية مكافحتها للعثور على ملابس تناسبها والصعوبات التي تواجهها عند مواعدتها الرجال، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، يبلغ طول كل من ساقي كورين أربعة أقدام ونصف تقريبا، وحملت الرقم القياسي لمدة أربع سنوات متتالية لأطول أنثى في العالم.
ونشرت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، والتي يبلغ طولها 6 أقدام ونصف، عبر حسابها على منصة تيك توك بعد مشاركتها مقاطع فيديو لنفسها أظهرت من خلالها طولها المذهل.
وكشفت كورين أنها تلقت الكثير من ردود الفعل المتباينة، حيث قارنها البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشخصيات من أفلام الرعب، لكنها ادعت أنها تحب أن تكون فريدة ومميزة عن البقية.
وواجهت كورين أيضًا صعوبة في المواعدة، حيث شاركت ذات مرة مقطع فيديو روت من خلاله كيف يقول لها الرجال إنهم لا يحبون تقبيلها في الأماكن العامة بسبب اختلاف الطول.
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