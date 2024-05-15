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كاد أن يخسر وظيفته بسببهن... مدير يشتكي من الموظفات وهذه تفاصيل القصة الغريبة!

منوعات
2024-05-15 | 15:44
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كاد أن يخسر وظيفته بسببهن... مدير يشتكي من الموظفات وهذه تفاصيل القصة الغريبة!
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كاد أن يخسر وظيفته بسببهن... مدير يشتكي من الموظفات وهذه تفاصيل القصة الغريبة!

كاد أن يخسر وظيفته بسببهن... مدير يشتكي من الموظفات وهذه تفاصيل القصة الغريبة!

قال رجل مسؤول عن فريق من النساء ضمن شركة لمستحضرات التجميل، إنه كان على وشك أن يخسر وظيفته مؤخرا بسبب حادث "تافه" ورجح أن يكون مدبرا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، ترأس الرجل الفريق لمدة خمسة أشهر، ولم يكن العمل في الشركة سهلاً بسبب النساء الأربع، حيث شعر منذ البداية أنهن يحاولن جعل وظيفته أكثر صعوبة كونهن لم يرحبن بوجوده ضمن الشركة.

والمرأة التي شغلت هذه الوظيفة قبله كانت هناك لسنوات، وكانت مقربة كثيرا من الشابات، وبدا واضحا انزعاج الفريق من موضوع تولي الرجل لهذا المنصب ومغادرة المرأة إلى ولاية أخرى.

وكان الرجل على يقين أنه لن يكون صديقًا مقربا من الفتيات بالطريقة نفسها، لكنه حاول أن يبذل جهدًا للتعرف عليهن جميعًا، ولكن محاولاته باءت بالفشل.

وفي أحد الأيام، اعتمدت إحداهن قصة شعر جديدة، فأخبرها الرجل بأنها تبدو رائعة، وبدلاً من أن تشكره، ردت عليه بسخرية.

ومع ذلك، لم يتوقع الرجل أن يتم اصطحابه إلى قسم الموارد البشرية حيث أخبره المسؤولون أن الموظفة "شعرت بالإهانة" بسبب ما قاله لها لدرجة أنها قررت الآن الاستقالة، كما أن بقية الشابات الفريق هددن الإدارة برحيلهن معها.

وحاول الرجل أن يشرح موقفه ولكن بدا أن الشابات مصممات على موقفهن، وما زالت وظيفته مهددة حاليا.

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