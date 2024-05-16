مارك زوكربيرغ يثير غضب التونسيين: "يجب تدمير قرطاج" (صور)

أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ40، نشر مؤسس منصة فيسبوك مارك زوكربيرغ صورا له ولأفراد عائلته باللون الأسود مع عبارة "يجب تدمير قرطاج باللغة اللاتينية"، الأمر الّذي أثار الجدل على مواقع التواصل في تونس.

وبحسب المعلومات، تعود عبارة ! (Carthago delenda est) الشهيرة للسياسي الروماني البارز ماركوس بورسيوس كاتو، المعروف أيضا بلقب "كاتو الأكبر"، عندما ألقاها أمام مجلس الشيوخ الروماني مُعلناً عن نهاية الإمبراطورية القرطاجية، حيث استخدمها كخاتمة لكل خطبه من أجل الدفع للحرب.

وأبدى رواد الإنترنت والنشطاء التونسيين غضبهم تجاه الأمر، وتداولوا صور زوكربيرغ على نطاق واسع، فيما طالب البعض الاستثمار في واقعة القميص كحملة إشهارية لقرطاج وتونس، معتبرين أنها فرصة ترويج رائعة.

من جهة أخرى، تساءل آخرون عن المقصود من نشر مؤسس شركة ميتا العملاقة لهذا الشعار.