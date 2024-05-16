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سائق يرفض اصطحاب فتاة وكلبها المساعد وهذا ما حصل!
منوعات
2024-05-16 | 06:28
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سائق يرفض اصطحاب فتاة وكلبها المساعد وهذا ما حصل!
سائق يرفض اصطحاب فتاة وكلبها المساعد وهذا ما حصل!
أدين سائق "أوبر" في بريطانيا يُدعى جيتو مياه بتُهمة انتهاك قوانين المساواة بعد رفضه اصطحاب راكبة تعاني من إعاقة وكلبها المساعد بسبب معاناة أطفاله من الحساسية تجاه الحيوانات.
وقالت الراكبة التي تُدعى حميرة محمد إنها "شعرت بالخوف بعد رفض السائق السماح لها بالصعود مع الكلب في الجزء الخلفي للسيارة عند الساعة الثانية صباحاً".
وأضافت حميرة أنها سعت "بهدوء" إلى إبراز شهادة الكلب Peanut التي تظهره كحيوان عامل، كما شرحت حقوقها كشخص معوّق ما دفع السائق إلى إلغاء الحجز.
وزعم السائق لاحقاً أن "حميرة عنيفة ومسيئة"، نافياً تهمة رفض إجراء حجز لشخص معوّق إلا أن القضاء في لندن قام بإدانته بعد قبول رئيس هيئة القضاء اللورد فريدريك بونسونبي بشهادة المدّعية.
بدورها، قالت حميرة: "قلت له إنني سأضطر إلى الإبلاغ عنه في التطبيق فقام بمهاجمتي"، مشيرةً إلى رفضها ادعاءات محاميه بأنه لم يرَ الكلب.
وأكدت حميرة أنها شعرت "بالصدمة والمفاجأة بدلاً من الغضب بعدما تركها السائق في الظلمة بمفردها.
ومن جهته، اعترف السائق بأن حميرة أخبرته بوجود كلب مساعد معها إلا انه لم يره أبداً.
وتم تغريم السائق بدفع مبلغ 311 جنيهًا إسترلينيًا، وأُمر أيضاً بدفع 450 جنيهًا إسترلينيًا كتكاليف، بالإضافة إلى 124 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية للضحية.
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