طبيبة نفسية تكتشف خيانة زوجها لها عن طريق الصدفة... هوية عشيقته صدمت الجميع!

كشفت طبيبة نفسية أسترالية أن زوجها كان يريد الانفصال عنها من أجل الارتباط بمريضة لديها.

وشاركت الطبيبة التي لم يتم ذكر اسمها في بودكاست توني وريان، معاناتها بعد انهيار حياتها.

وقالت الطبيبة: "أخبرتني سيّدة أنها تشعر بالذنب بسبب إقامتها علاقة مع رجل متزوج"، مضيفةً: "قالت لي إن الرجل سينفصل عن زوجته من أجلها".

وتابعت: "شعرت السيدة بالسوء تجاه عائلته على الرغم من حبها له".

ومن جهتها، قدمت الطبيبة المذكورة أفضل النصائح لها، لكنها أدركت أنها متورطة بشكل مباشر في هذه القضية.

وقالت الطبيبة: "أخبرني زوجي في وقت لاحق من هذا الأسبوع أنه يريد الانفصال عني".

وأضافت: "كان زوجي على علاقة بها ولم أستطع إخبارهما أنني اكتشفت الأمر، لكنني أحتاج إلى الصراخ".

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