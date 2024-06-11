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"المال أهم من الحب"... شابة تروي تفاصيل عملها الجنسي وهذا ما كشفته!
منوعات
2024-06-11 | 06:03
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"المال أهم من الحب"... شابة تروي تفاصيل عملها الجنسي وهذا ما كشفته!
"المال أهم من الحب"... شابة تروي تفاصيل عملها الجنسي وهذا ما كشفته!
تحدثت أماندا عن قرارها باختيار المال وفضّلته على الحب وتحاول قدر المستطاع أن تجعل حياتها المهنية الجنسية مزدهرة.
وفي التفاصيل، حققت أماندا نجاحًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الأولى بفضل مقاطع الفيديو الجريئة التي تنشرها بانتظام على منصتي انستغرام وتيك توك.
وتحدثت أماندا بفخر عن حياتها الجنسية الفاعلة مقابل المال والذي فضلته على الحب، وتركّز بشكل خاص على عملها الجنسي.
وقالت أماندا إنها لم تعتقد أبدا أنها سوف تشترك بمنصة "Only Fans" التي ينشر من خلالها الأشخاص محتوى جنسيًّا مقابل الحصول على الكثير من المال.
وشاهدت أماندا مقطع فيديو تحفيزي حيث روى الأشخاص من مختلف المجالات، أنهم تركوا وظائفهم ليعملوا في برنامج OnlyFans لأنهم كانوا يكسبون الكثير من المال.
المصدر
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