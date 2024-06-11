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حياتهما الجنسية والعاطفية متدهورة... والسبب: تصرفات الكلب!

منوعات
2024-06-11 | 06:15
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حياتهما الجنسية والعاطفية متدهورة... والسبب: تصرفات الكلب!
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حياتهما الجنسية والعاطفية متدهورة... والسبب: تصرفات الكلب!

حياتهما الجنسية والعاطفية متدهورة... والسبب: تصرفات الكلب!

تحدث شاب عن مشكلة تواجه علاقته بحبيبته التي يعيش معها منذ عام تقريبًا، ولكن بعد بضعة أشهر، اشترى والداها كلبا لها كهدية بمناسبة تخرجها من الجامعة. 

وفي التفاصيل، اعترف الرجل أن الأمر في البداية كان صعبًا بعض الشيء لأنه لم يمتلك كلبًا أبدا.

وتحدث الرجل عما سببه الكلب من تداعيات سلبية على حياته الجنسية مع حبيبته، إذ بلغت مدة استقرار الكلب في منزلهما ثلاثة أشهر حتى الآن وخلال تلك الفترة مارسا الجنس مرتين فقط.

وأشار الرجل أن السبب خلف تراجع حياتهما الجنسية ليس بسبب عدم المحاولة، بل في كل مرة يحاول فيها الثنائي الذهاب إلى الغرفة، يعترض الكلب.

وشرح الرجل أن الكلب يعبّر عن اعتراضه من خلال القفز على السرير والنباح، كما أن نجاح ممارسة العلاقة الحميمة كانت بسبب وضع الحيوان في بيت تربية خاص بالكلاب طوال الليل.

واعتبر الرجل أن عودة الكلب إلى منزل أهل شريكته يُعتبر الحل الوحيد ولكنه لا يستطيع أن يقترح ذلك على صديقته لأنه يعلم أنها ستكون مستاءة للغاية بحال التخلي عنه.

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