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وقفت على سطح سيارة وسط الطريق السريع وخلعت ملابسها بالكامل... وهذا ما حصل لاحقا! (فيديو)

منوعات
2024-06-11 | 07:44
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وقفت على سطح سيارة وسط الطريق السريع وخلعت ملابسها بالكامل... وهذا ما حصل لاحقا! (فيديو)
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وقفت على سطح سيارة وسط الطريق السريع وخلعت ملابسها بالكامل... وهذا ما حصل لاحقا! (فيديو)

التقطت الكاميرا امرأة تقف عارية على سطح سيارة بعد أن خلعت ملابسها، بينما كانت الشرطة تطاردها على طريق سريع مزدحم في كاليفورنيا. 

وفي اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تباطأت مطاردة الشرطة إلى حد الزحف على طول الطريق السريع I-405 بالقرب من حي كولفر سيتي في لوس أنجلوس.

ويمكن رؤية سيارتين من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا تحاولان إيقاف سيارة الدفع الرباعي السوداء في حارة المركبات عالية التشغيل عندما توقفت السيارة وتمكنت امرأة فجأة من الخروج عبر فتحة السقف، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويمكن رؤية المرأة البالغة من العمر 35 عاما وهي ترفع يديها في الهواء وهي ترتدي سروالا رماديا وقميصا أبيض قبل أن تخلع ملابسها فجأة بالكامل، بينما لا تزال واقفة فوق السيارة. 

ورفعت المرأة يديها في الهواء ثم خلعت قميصها كاشفة عن صدرها. 

وأذهلت سائقي السيارات الذين لم يصدقوا ما كانوا يشاهدونه، حيث قام اثنان على الأقل من السائقين المارة بالتقاط المشهد الغريب على هواتفهم المحمولة. 

 ثم قامت بسحب سروالها القصير لأسفل كاحليها وبقيت واقفة على السطح، وسط حركة المرور، عارية تمامًا.

وتم القبض عليها بعد ذلك بوقت قصير بتهم جناية التهرب ومقاومة الاعتقال والضرب. 

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