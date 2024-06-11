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اليابان تودّع مبتكر دواء "الستاتين" أكيرا إندو

منوعات
2024-06-11 | 07:58
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اليابان تودّع مبتكر دواء &quot;الستاتين&quot; أكيرا إندو
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اليابان تودّع مبتكر دواء "الستاتين" أكيرا إندو

اليابان تودّع مبتكر دواء "الستاتين" أكيرا إندو

توفي عالم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية الياباني أكيرا إندو، مبتكر دواء الستاتين الذي أحدث ثورة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها عن عمر 90 عاماً، وذلك بحسب بحسب ما أفاد أحد معاونيه السابقين وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.

وأعلن كيجي هاسومي، وهو عالم كيمياء حيوية ياباني آخر عمل مع إندو لفترة طويلة، أنّ أكيرا إندو توفي الأربعاء الفائت.

وأضاف "كان إندو شخصاً صارماً وقاسياً، ويتمتع بقدرة على رؤية الجوهر الكامن وراء الأشياء".

ولد أكيرا إندو بتاريخ 14 تشرين الثاني 1933 لعائلة من المزارعين في أكيتا بشمال اليابان، وكان مفتوناً في سن مبكرة جداً بتأثيرات الفطر وأنواع أخرى من العفن على الكائنات الحية.

لم يفارقه هذا الشغف، وركّز في الجامعة على سيرة ألكسندر فليمنغ، الطبيب وعالم الأحياء البريطاني الذي اكتشف عام 1928 أول مضاد حيوي، هو البنسلين، من أحد الفطريات.

وفي العام 1957، انضم إلى شركة الأدوية اليابانية "سانكيو" كعالم ميكروبيولوجي، وكان مهتماً بالتمثيل الغذائي للدهون والتركيب الحيوي للكوليسترول.

وبين عامي 1966 و1968 أجرى أبحاثاً في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك. وبعدما تفاجأ بالعدد الكبير من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن في الولايات المتحدة، أدرك أهمية ابتكار دواء لخفض الكولسترول.

وعندما عاد إلى سانكيو في اليابان، استأنف دراسة الفطر والعفن، مقتنعاً بأنهما يحملان سراً بمنع الانزيمات المشارِكة في التركيب الحيوي للكوليسترول.

أمضى الباحث عامين في فحص المركبات الكيميائية لستة آلاف سلالة فطرية سعياً إلى تأكيد فرضيته، حتى اكتشاف الميفاستاتين عام 1973، الممثل الأول لفئة الستاتينات التي تم لاحقاً إثبات قدرتها على خفض مستوى "ال دي ال" او ما يُعرف بـ"الكولسترول السيئ"، في الدم.

لكن شركة "سانكيو" (المعروفة اليوم باسم "دايتشي سانكيو") فوتت فرصة جيّدة في هذا الخصوص.

وعام 1987 أطلقت المختبرات الأميركية "ميرك أند كو" أول عقار ستاتين تجاري هو لوفاستاتين.

ويتناول أكثر من مئتي مليون شخص في العالم هذا النوع من الأدوية، الذي تبلغ قيمة سوقه نحو 15 مليار دولار.

وفي أعقاب الوصفات الطبية الهائلة لهذه العلاجات، تضاعف الجدل بشأن ما قد تحمله من أضرار أو عدم فعالية في بلدان كثيرة، ما أدى إلى انخفاض عدد المرضى الذين يتناولون هذه العلاجات.

وبيّن تحليل تلوي نُشر عام 2022 في مجلة "يوروبيين هارت جورنال" واستند إلى 176 دراسة بشأن هذا الموضوع وبيانات لأربعة ملايين مريض، أنّ الحساسية على الستاتين مبالغ بها ومبالغ في تشخيصها.

ونال إندو جوائز كثيرة عن عمله الرائد، بينها جائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية السريرية عام 2008.

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"الستاتين"

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