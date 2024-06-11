اكتشاف فريد ومهم... العثور على مبنى ضخم من الحضارة المينوية في جزيرة كريت!

اكتشاف فريد ومهم... العثور على مبنى ضخم من الحضارة المينوية في جزيرة كريت!

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية اليوم الثلاثاء أن علماء الآثار اكتشفوا مبنى ضخماً "فريداً" من الحضارة المينوية على قمة تلة في جزيرة كريت يطلّ على المطار الدولي الجديد، وفق وكالة "فرانس برس".



وأعلنت الوزارة في بيان اكتشاف المبنى فوق تلة في كاستيلي كانت مخصصة في السابق لإقامة رادار المطار الجديد، على ارتفاع نحو 500 متر.



وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندوني "إنه اكتشاف فريد ويتّسم بأهمية خاصة".



وأوضح بيان للوزارة أنّ هذا المبنى هو "الأول من نوعه" في جزيرة كريت.



وأشار إلى أنّ المبنى الحجري الدائري الذي تبلغ مساحته حوالى 1800 متر مربع، يحتوي على ثماني حلقات "أشبه بالمتاهات" متصلة عبر فتحات صغيرة.



وأوضحت الوزارة أنّ الغرض من استخدام المبنى لا يزال غير معروف، فربما كان يُستخدم لإقامة طقوس دينية، لافتةً إلى أنّ نشاطه الرئيسي يعود إلى ما بين 3700 و4000 عام.



وعُثر على كمية كبيرة من عظام الحيوانات في الموقع.



وقالت ميندوني إن هذا الاكتشاف يعني أنّ الرادار سيتعيّن نقله.



ومن المقرر الانتهاء من بناء المطار المصمم لاستيعاب 10 ملايين مسافر سنويا، في العام 2027.



وقد شهدت الحضارة المينوية ازدهاراً في جزيرة كريت وجزر بحر إيجه الأخرى حتى عام 1500 قبل الميلاد تقريباً.