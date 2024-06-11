ابتلعتها الرمال المتحركة... امرأة تعيش لحظات مرعبة أثناء وجودها على الشاطئ: "سقطت مثل الصخرة"

لم تتوقع إحدى السيدات أن يتحول يومها الذي بدأ بشكل عادي إلى كارثة وذلك بعدما وجدت نفسها عالقة في الرمال المتحركة.وقالت جيمي أكورد إن الحادث وقع بينما كانت تسير برفقة زوجها على طول متنزه "بوبهام بيتش" الحكومي في فيبسبورغ بولاية مين الأميركية.وتابعت: "بدا الأمر وكأنني سقطت للتو في فتحة ما"، مضيفةً: "كنا نسير ونتحدث لكنني علقت فجأة في الرمال".وكشفت وكالة أسوشيتد برس أن "أكورد صرخت لزوجها وقالت له إنها لا تستطيع الخروج، ما دفعه إلى إنقاذها".وقالت أكورد لـ WCSH التابعة لشبكة NBC: "لقد سقطت للتو مثل الصخرة"، مضيفةً: "بمجرد أن أخرجني زوجي، استدرنا لنرى ما حدث لأننا افترضنا أنني سقطت في حفرة حقيقية".وقررت أكورد مشاركة تجربتها لاحقاً على مواقع التواصل الإجتماعي لتحذير الآخرين وتحديداً الأشخاص الذين يذهبون بمفردهم إلى الشاطئ.