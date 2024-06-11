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حامل في شهرها التاسع... ما تسبب به حبّها الخيالي لتايلور سويفت لها لم يكن متوقعًا!

حامل في شهرها التاسع... ما تسبب به حبّها الخيالي لتايلور سويفت لها لم يكن متوقعًا!





حضرت إحدى أشدّ معجبات النجمة تايلور سويفت، حفل الأخيرة ولكنها لم تتوقع أن تدخل في المخاض أثناء العرض الموسيقي لأنها حامل في شهرها التاسع، ولكنها قررت البقاء حتى نهاية الحفلة.



وفي التفاصيل، قررت الثلاثينية جين غوتيريز، الذهاب في رحلة مسافتها 412 ميلًا من كانبيرا إلى ملبورن في أستراليا لمشاهدة عرض فنانتها المفضلة، تايلور سويفت.



ولم تتوقع جين أن تُصاب بآلام المخاض بعد مرور ساعة فقط على بدء الحفلة الموسيقية، كما أنها بدت متعبة أثناء الرقص وحاولت أن تأخذ نفسًا عميقا كونها كانت تقوم بتوثيق اللحظة الجميلة ضمن مقطع فيديو كانت قد نشرته لاحقًا.



وصُدمت المرأة بما كان يحصل معها، وكانت تقوم شقيقتها بمراقبة معدل ضربات قلبها ولكن سوء حالتها لم يمنعها من حضور الحفل حتى نهايته.



وعلى الرغم من كونها حاملاً في شهرها التاسع، فقد سُمح لجين بالسفر قبل ستة أيام من العرض، وكانت مستعدة للقيام بالرحلة التي تستغرق ثماني ساعات.



وأخذتها شقيقتها لاحقا إلى الفندق الذي تقيم فيه حيث تمكنت من تخفيف انقباضات جين، وجلست بطريقة مناسبة ساعدتها على تأخير الولادة.



وعلى الرغم مما حصل مع المجموعة، تمكنت العائلة من العودة إلى الديار في صباح اليوم التالي، وبعد بضعة أيام، أنجبت جين طفلة بصحة جيدة.



وقالت جين إنها ستقوم بتربية ابنتها لتكون بدورها من أشد المعجبات بتايلور سويفت، وقامت بتشغيل إحدى أغنيات تايلور سويفت لتكون الأغنية الأولى التي تسمعها ابنتها. المصدر