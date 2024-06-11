لم تكن على علم بحملها... امرأة تلد طفلها في أحد المطاعم بظروف غريبة: اسمه فاجأ الجميع!

شعرت امرأة تُدعى تايفيا وودفورك أثناء وجودها مع عائلتها في مطعم Golden Corral في نورث ليتل روك بأركنساس بآلام حادة في البطن دفعتها للذهاب إلى المرحاض.وقالت والدة تايفيا إنها ذهبت للاطمئان عليها بعد غيابها لمدة عشر دقائق، لكنها وجدتها تبكي من كثرة الألم والتشنجات.وقالت تايفيا: "لم أكن أعلم ماذا يحدث"، مشيرةً إلى أن عائلتها طلبت المساعدة الطبية على الفور.واتضح لاحقاً أن تايفيا كانت حاملاً بالأسبوع 37 وتعاني تحديداً من الحمل الخفي.وكشفت تايفيا أنها لم تكن تعاني من أي أعراض، بما في ذلك زيادة الوزن أو الشعور بحركة الجنين.وأنجبت تايفيا طفلاً يتمتع بصحة جيدة بعد وقت قصير من وصول المسعفين، أطلقت عليه اسم تمار كيلون كورال وودفورك.وعلم رواد المطعم بوضع تايفيا واقترحوا عليها تسمية الطفل باسم "غولدن" أي اسم المطعم الأوّل لكنها رفضت وأصرت على اسم كورال.وشارك المطعم منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق فيه على المولود الجديد لقب "أصغر معجب بالمطعم".وقدّم المطعم صندوقاً يحتوي على مستلزمات للأطفال وبطاقات هدايا أخرى للعائلة.وقال متحدث باسم المطعم في بيان: "يشرفنا حقًا أن نلعب مثل هذا الدور المهم في حياة تمار الصغير".وتابع: "لكن لا يوجد شرف يقارن بحمل تمار اسم العلامة التجارية Golden Corral باسمه".