"اعتقدت أنني أواعد رجلاً"... ما اكتشفته لاحقا لا يُصدق!

قررت روكسان شورمور، بعد أن ظلت عازبة لمدة تسعة أشهر، أن تجرب حظها في تطبيقات المواعدة على أمل العثور على الحب مرة أخرى بعد فترة صعبة في حياتها الشخصية.
لكن هذا القرار سرعان ما تحول إلى أحد أكبر الأمور التي ندمت عليها.
في عمر 22 عامًا وبعد يومين فقط من رحلة المواعدة عبر الإنترنت، تقابلت مع رجل يُدعى TJ والذي بدا شخصًا يمكن أن تشعر بالراحة معه. لم تكن تعلم أنه كان يخفي العديد من الأسرار حول هويته الحقيقية، وفق ما نقل موقع دايلي ستار
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"لقد جعلني TJ أشعر بالاسترخاء، وبأنني مسموعة، وأن كل ما شعرت به كان على ما يرام،" كشفت في الفيلم الوثائقي Red Flag على قناة UKTV. بعد تعرضها للاغتصاب في سن السادسة عشرة، كانت روكسان حذرة من الرجال حتى استجمعت شجاعتها للمواعدة مرة أخرى بعد ست سنوات، وطمأنها تي جيه بأن كل شيء سيكون على ما يرام.
وحرصًا منها على معرفة المزيد عن عاشقها المحتمل، وافقت على مقابلته بعد أسبوعين من المحادثات الهاتفية. وعلى الرغم من أنه كان أقصر قليلاً مما توقعت، إلا أن روكسان وجدت أنه "لا يوجد أي حرج" وتدفقت محادثاتهما بشكل طبيعي، كما لو كانا يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات.
ومع ذلك، خلال موعدهما، سأل تي جيه، واسمه الحقيقي تارغيت سينغ، روكسان عما إذا كانت تمانع في مرافقته إلى منزل والده حتى يتمكن من تغيير ملابسه إلى ملابس مريحة أكثر. في البداية، وجدت الشابة البالغة من العمر 22 عامًا الأمر "غريبًا"، وفوجئت على الفور بحالة المنزل "القذرة"، واعتذر عنها، وفقًا لما ذكرته صحيفة إكسبريس.
وعلى الرغم من العلامات التحذيرية، استمرت روكسان في رؤية تي جيه، وهو القرار الذي تعتبره الآن "خاطئا ومتسرعا جدا". بعد ثلاثة أسابيع فقط من الارتباط وعلى الرغم من الانطباع الأول السلبي في البداية، غيرت حياتها لتعيش معه، مما يمثل بداية الشقوق في علاقتهما.
وتسلل الشك إلى عقل روكسان عندما أظهر تي جيه إحجامًا عن أن يكون حميميًا. عندما أكملا علاقتهما في النهاية، كان ذلك في إضاءة خافتة وبملابس كاملة.
وكان لقاءهما الجنسي الوحيد "غير مريح" بنفس القدر، مما دفع روكسان إلى التحقيق بشكل أعمق في شكوكها. وذلك عندما كشف TJ عن رحلة تحوله بين الجنسين، من ذكر إلى أنثى.
وباختيار الوقوف بجانبه خلال هذا التغيير المهم، وجدت روكسان نفسها على الهامش حيث أصر TJ على الخضوع للعملية الجراحية بمفرده، مدعيا كذبًا أنها ستكتمل في غضون يوم واحد. عند عودته السريعة من العملية المزعومة، كانت روكسان متشككة، وتذكرت: "لم يبدو الأمر على ما يرام. قال تي جيه إنه أجرى العملية ".
ومع ذلك، بدأت الأمور في الانهيار بسرعة عندما عثرت روكسان على العضو الذكري الاصطناعي لـ TJ وشهادة ميلاده. وأكدت الوثائق أنه كان أنثى بيولوجيا عند الولادة، وولدت تحت اسم هانا والترز.
وعندما واجه تي جيه هذه الاكتشافات، لجأ إلى العنف. وبتشجيع من الأصدقاء والعائلة، أطلقت روكسان شكوى رسمية ضده لدى الشرطة، مما أدى إلى الحكم عليه في نهاية المطاف.
وكشف تحقيق أن سينغ كان لديه ضحيتين إضافيتين، أحدهما كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط. وأدين سينغ في محكمة سناريسبروك كراون بثلاث تهم بالاعتداء عن طريق الإيلاج، وستة تهم بإيذاء جسدي فعلي، وتهمة مروعة بالتهديد بالقتل. في تموز 2022.
وحُكم على سينغ بالسجن 10 سنوات بالإضافة إلى ثلاث سنوات إضافية، ووصفه القاضي بأنه "كاذب بارع ومتلاعب".