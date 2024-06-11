"زوجة أخي المتلاعبة أجبرته على قطع علاقته بنا"... امرأة تروي قصّتها الغريبة وهذه تفاصيلها!

تحدّثت امرأة عن زوجة أخيها وتأثيرها السلبي عليه وعلى على علاقاته، كاشفةً أنها جعلته يتخلى عن إخوته ويقطع علاقته بهم.وقالت المرأة إن أخيها تزوّج من "امرأة متلاعبة ومدمنة على الكحول وسيئة السمعة منذ 40 عاماً بالإضافة إلى أنها تعتدي عليه جسدياً".وتابعت: "اتصل أخي بالشرطة في المرة الأخيرة وطلب منهم أخذها بعيدًا"، مضيفةً: "لقد طردته في النهاية وذهب ليقيم في منزل أخينا الأصغر وحصل لاحقًا على غرفة في فندق لمدة أسبوعين ثم قرر توفير المال بالعودة إلى المنزل مع البقاء في مقطورة التخييم الخاصة به".ولفتت المرأة إلى أن زوجته دعته لتناول العشاء و"كانت لطيفة جداً معه"، إلا أنها عادت وأعطته إنذاراً نهائياً لقطع علاقته بنا".وأكدت المرأة أن "هذا محبط للغاية"، مضيفةً: "أخبرته أنني لا أقبل ذلك فهو أخي".وقالت المرأة: "لقد قبلت زوجته باعتبارها المرأة التي اختارها بغض النظر عن سلوكها البغيض"، لافتةً إلى أنها حاولت الاتصال بها والتحدث معها مرات عدّة لكنها قررت التوقف عن فعل ذلك بسبب عدم تجاوبها معها.