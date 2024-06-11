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ضبط زوجته وهي تخونه في سيارة بالقرب من منزلهما... "هوية الرجل الذي خانتني معه صدمتني"!

منوعات
2024-06-11 | 11:21
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ضبط زوجته وهي تخونه في سيارة بالقرب من منزلهما... &quot;هوية الرجل الذي خانتني معه صدمتني&quot;!
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ضبط زوجته وهي تخونه في سيارة بالقرب من منزلهما... "هوية الرجل الذي خانتني معه صدمتني"!

روى رجل قصته وقال: " لقد ضبطت زوجتي وزوجها السابق يمارسان الجنس في سيارتها في مكان ليس بعيدًا عن المنزل... الآن أشعر بأنني أحمق."

وتابع: "اعتقدت أنها توقفت لتقديم المساعدة. لذا يمكنك أن تتخيل الصدمة عندما رأيتها تجلس بجانب زوجها السابق في مقعد الراكب... هي تبلغ من العمر 42 عامًا وأنا عمري 45 عامًا. لدينا ابن يبلغ من العمر 12 عامًا معًا، ولديها ابنة تبلغ من العمر 16 عامًا من زواجها الأول، وتعيش مع والدها"، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وأضاف الرجل: "كانت لزوجتي دائمًا علاقة ودية مع زوجها السابق البالغ من العمر 47 عامًا. .. عندما توقفت ابنتها عن الزيارة كالمعتاد، افترضت أن السبب هو رغبتها في قضاء بعض الوقت مع أصدقائها، وليس والدتها وأخيها غير الشقيق... وقبل بضعة أسابيع، قالت زوجتي إنها ستذهب لرؤية ابنتها، لتعيرها حقيبة لقضاء إجازتها الصيفية."

واستمر الرجل بسرد روايته: "في تلك الليلة نفسها، اضطررت للذهاب إلى منزل والدتي، لأنها اعتقدت أن لديها تسربًا للغاز. وبعد أن قام المهندس بالتحقق من الأمر، عدت إلى المنزل. وفي الطريق مررت بسيارة زوجتي... فقط بعد أن أوقفت سيارتي وتوجهت نحو النافذة لاحظت أنهما كانا يقبلان بعضهما البعض - والأسوأ من ذلك!"

وقال: "صرخت زوجتي عندما رأتني. قفزت مرة أخرى إلى سيارتي وانطلقت بعيدًا، وأنا أشعر بالغثيان مما شاهدته. .. وبعد عشرين دقيقة، دخلت زوجتي وكانت تبكي. .. أخبرتني أنها لم تكن تقصد أن يحدث ذلك، لقد كانت لحظة ضعف... سألتها منذ متى كانت ترى زوجها السابق فقالت: "ثلاثة أشهر".... من الواضح أن ابنتهما كانت تعرف بالأمر وتوقفت عن زيارتنا، على أمل أن يعود أمها وأبيها معًا".

وختم: "سمعنا ابني نتجادل. لقد قال إنه يكره والدته لتقسيم الأسرة. إنه لا يتحدث معها في الوقت الحالي. كل شيء في حال من الفوضى."
 

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