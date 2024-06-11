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من أقدم الكتب في العالم... بيع مخطوطة نادرة في مزاد علني بلندن مقابل هذا المبلغ!

منوعات
2024-06-11 | 15:12
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من أقدم الكتب في العالم... بيع مخطوطة نادرة في مزاد علني بلندن مقابل هذا المبلغ!
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من أقدم الكتب في العالم... بيع مخطوطة نادرة في مزاد علني بلندن مقابل هذا المبلغ!

من أقدم الكتب في العالم... بيع مخطوطة نادرة في مزاد علني بلندن مقابل هذا المبلغ!

أعلنت دار كريستيز للمزادات في لندن عن بيع مجموعة نصوص طقسية مسيحية مكتوبة باللغة القبطية، وهي "من أقدم الكتب الموجودة" على الإطلاق، في مزاد بمبلغ 3,06 ملايين جنيه إسترليني أي 3,89 ملايين دولار، اليوم الثلاثاء وفق وكالة "فرانس برس".

هذه المخطوطة التي تحمل اسم "كروسبي-شوين كوديكس" Crosby-Schøyen Codex، وهي مكتوبة وفق الخبراء باللغة القبطية على ورق البردي في الفترة ما بين منتصف القرن الثالث والقرن الرابع، تمثّل "أقدم كتاب للنصوص الليتورجية المسيحية"، وتضمّ خصوصاً رسالة القديس بطرس الأولى وسِفر يونان، وفق دار كريستيز.

وهي كذلك، أقدم كتاب ينتمي إلى مجموعة خاصة في العالم.

ويتكون هذا النص من 51 ورقة (من أصل 68 ورقة تشكّل الكتاب الأصلي)، محفوظة راهناً في ألواح زجاجية، وتحتوي كل صفحة على ما بين 11 و18 سطراً مكتوبة في عمودين، وقد كتبه ناسخ واحد.

واكتُشف النص مع أوراق بردي ومخطوطات أخرى في أوائل خمسينات القرن العشرين في مصر، وحصل عليه جامع التحف السويسري مارتن بودمر، قبل أن تتنقّل ملكيته بين جهات عدة على مدى العقود التالية.

وأضافت دار المزادات أن هذه المخطوطة هي أيضاً "من الشواهد النادرة المحفوظة جيداً" على ظهور الكتاب كوسيلة لنقل النصوص، باستخدام تقنية لم تتطور كثيراً حتى اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر.

ويعود اسم المخطوطة إلى المتبرعة الأميركية مارغريت ريد كروسبي، التي سمحت لجامعة ميسيسيبي بالحصول عليها، وإلى جامع التحف النروجي مارتن شوين، آخر مالك لها.

وقد بيعت المخطوطة مع قطع أخرى من مجموعة شوين.

لكنّ المبلغ الذي بيعت فيه المخطوطة بعيد للغاية عن الأرقام القياسية التي وصلت إليها بعض المخطوطات القديمة الأخرى، مثل مخطوطة ساسون، أقدم كتاب مقدس عبري، والتي بيعت العام الماضي بأكثر من 38 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار سوذبيز في نيويورك.

كذلك، دفع مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس 30,8 مليون دولار عام 1994 لشراء مخطوطة ليستر لليوناردو دا فينشي.

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