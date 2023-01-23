ابداع لبناني في قلب فرنسا حمل توقيع دار جورج حبيقة

ابداع لبناني في قلب فرنسا

هو الابداع اللبناني في قلب فرنسا.



فإلى جانب دور ازياء عالمية، افتتحت دار جورج حبيقة أسبوع الموضة الفرنسي للخياطة الراقية لربيع وصيف ٢٠٢٣، مجموعة حملت رسالة حب تحت عنوان Small Talks ومناشدة باهمية العلاقات الاجتماعية والعائلية /وهو ما يتجلى بتعاون وابداع جورج وجاد حبيقة.