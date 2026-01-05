الأخبار
ثقب في الأنف وأسنان سوداء وشعر أزرق… نورث ويست تفاجئ المتابعين بإطلالة غير مألوفة (صور)

2026-01-05 | 15:00
ثقب في الأنف وأسنان سوداء وشعر أزرق… نورث ويست تفاجئ المتابعين بإطلالة غير مألوفة (صور)

لفتت نورث ويست الأنظار بإطلالة جديدة وجريئة، ظهرت فيها عبر سلسلة مقاطع نشرتها على تطبيق تيك توك في 3 كانون الثاني.

وظهرت نورث وهي تضع ثقبًا في جسر الأنف(Bridge Piercing) ، وأسنان باللون الأسود وقلادة لافتة على شكل جمجمة مرصّعة بماسة ضخمة تزن 106 قراريط.

ورجّحت تقارير أن يكون الثقب في الأنف غير حقيقي، خاصة أن نورث سبق أن اختبرت أساليب تعبير مختلفة عن شخصيتها من خلال ثقوب ووشوم مؤقتة أثارت تفاعلًا واسعًا وجدلاً عبر مواقع التواصل.

نورث، البالغة من العمر 12 عامًا، هي ابنة كيم كارداشيان وكانييه ويست، قد نشرت المقاطع عبر حساب“Kim and North”  المشترك بينها وبين والدتها، والذي تحرص من خلاله على مشاركة لحظات من أسلوبها واهتماماتها مع المتابعين.

