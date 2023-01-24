الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مزينة بـ30 ألف قطعة كريستال... دوجا كات بإطلالة تسرق الأنظار بأسبوع الموضة في باريس

موضة وجمال
2023-01-24 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مزينة بـ30 ألف قطعة كريستال... دوجا كات بإطلالة تسرق الأنظار بأسبوع الموضة في باريس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مزينة بـ30 ألف قطعة كريستال... دوجا كات بإطلالة تسرق الأنظار بأسبوع الموضة في باريس

دوجا كات بإطلالة تسرق الأنظار بأسبوع الموضة في باريس

أبهرت دوجا كات المشاهدين يوم الإثنين عند وصولها إلى أحدث عروض أزياء سكياباريلي بإطلالة لافته مطلية باللون الأحمر ومزينة بـ30 ألف قطعة كريستال من سواروفسكي.

وارتدت دوجا كات هذا الفستان اللافت من تصميم المدير الإبداعي لدار سكياباريلي للأزياء، دانيال روزبيري. أمّا بالنسبة الى المكياج، فاستعانت بخبير التجميل بات ماكغراث، الذي قضى وفريقه نحو 5 ساعات لإكمال المظهر.

وكان وصول المغنية إلى "بيتيت باليه" في باريس بمثابة بداية مثيرة لعرض كوتور سكياباريلي لربيع وصيف 2023، وهو الحدث الافتتاحي لأسبوع الهوت كوتور نصف السنوي في باريس.

وتميزت إطلالة دوجا كات اللائقة بالحيوية بصدر حريري وتنورة مغطاة بالخرز الخشبي المطلي مع زوج من الأحذية الحمراء.
 
 
مصدر

آخر الأخبار

موضة وجمال

دوجا كات

إطلالة

أسبوع الموضة

باريس

لون الأحمر

كريستال

سواروفسكي

دار سكياباريلي

أزياء

ابداع لبناني في قلب فرنسا حمل توقيع دار جورج حبيقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-01-19

المصممة البريطانية غرايس ويلز تفتتح أسبوع الموضة الرجالية في باريس

LBCI
صحف اليوم
2023-01-21

"لقاء باريس": لا موعد محددًا لانعقاده (الجمهورية)

LBCI
فنّ
2023-01-20

أغنية "بسبوس عاشق بسة" في عرض أزياء Louis Vuitton (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-01-17

باريس تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع الصحي لبرنار فيلان الفرنسي الإيرلندي الموقوف في إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
13:53

ابداع لبناني في قلب فرنسا حمل توقيع دار جورج حبيقة

LBCI
موضة وجمال
2023-01-19

المصممة البريطانية غرايس ويلز تفتتح أسبوع الموضة الرجالية في باريس

LBCI
موضة وجمال
2023-01-19

ارتفاع مبيعات دار "بُربُري" رغم الاضطرابات في سوق الصين

LBCI
موضة وجمال
2023-01-17

مع ازدهار قطاع الموضة الرجالية ...تزايد عروض الأزياء المخصصة للرجال

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-08

اللجنة الطالبية: لا خيار سوى إستكمال العام الدراسي لضمان حق الطالب في التعلم مع الحرص على تأمين حقوق الأساتذة المهدورة

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-09

وقفة إحتجاجية بعنوان "يوم كرامة المعلم في لبنان": أساتذة التعليم الرسمي والمهني أعلنوا الإضراب المفتوح

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-05

مروجا مخدرات في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت

LBCI
آخر الأخبار
07:46

مدعي عام التمييز: اذا تمت الدعوة الى جلسة لمجلس القضاء فسأدرس امكانية الحضور بحسب جدول الاعمال واذا كان موضوع المرفأ بندا وحيدا فلن احضر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
اقتصاد
07:59

بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المخصص للقمح ... وهل من أزمة خبز؟

LBCI
اقتصاد
07:20

حميه أعلن زيادة الايرادات من مرافق الوزارة للعام 2022 بمئات ملايين الدولارات نتيجة التفعيل والاصلاح وتطبيق القوانين

LBCI
أخبار لبنان
07:13

بري عرض آخر التطورات الرئاسية مع أبو فاعور وكرامة

LBCI
أخبار لبنان
06:59

نيد برايس: ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة

LBCI
أمن وقضاء
06:57

ما جديد قضية انفجار المرفأ؟

LBCI
أخبار سياسية
05:23

صراخ يعلو من قاعة مجلس النواب..وزعيتر :ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟

LBCI
رياضة
13:57

الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:42

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
امن وقضاء
02:45

اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
أخبار سياسية
13:16

لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله

LBCI
امن وقضاء
04:30

مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة

LBCI
امن وقضاء
13:00

"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI

LBCI
امن وقضاء
03:51

البيطار يحدد جلسات استجواب لزعيتر والمشنوق ودياب ويبلغهم لصقا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة