مزينة بـ30 ألف قطعة كريستال... دوجا كات بإطلالة تسرق الأنظار بأسبوع الموضة في باريس

دوجا كات بإطلالة تسرق الأنظار بأسبوع الموضة في باريس



أبهرت دوجا كات المشاهدين يوم الإثنين عند وصولها إلى أحدث عروض أزياء سكياباريلي بإطلالة لافته مطلية باللون الأحمر ومزينة بـ30 ألف قطعة كريستال من سواروفسكي.



وارتدت دوجا كات هذا الفستان اللافت من تصميم المدير الإبداعي لدار سكياباريلي للأزياء، دانيال روزبيري. أمّا بالنسبة الى المكياج، فاستعانت بخبير التجميل بات ماكغراث، الذي قضى وفريقه نحو 5 ساعات لإكمال المظهر.



وكان وصول المغنية إلى "بيتيت باليه" في باريس بمثابة بداية مثيرة لعرض كوتور سكياباريلي لربيع وصيف 2023، وهو الحدث الافتتاحي لأسبوع الهوت كوتور نصف السنوي في باريس.



وتميزت إطلالة دوجا كات اللائقة بالحيوية بصدر حريري وتنورة مغطاة بالخرز الخشبي المطلي مع زوج من الأحذية الحمراء.

مصدر