"لتمكين النساء"... هند صبري تطلق علامتها التجارية في عالم الموضة (فيديو)

أطلقت النجمة المصرية هند صبري علامتها التجارية "فرصة ثانية" أو Second Chance في عالم أزياء النساء الاثنين من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام.

وأكّدت الممثلة المصرية في المنشور الّذي يتضمن الفيديو الدعائي للمجموعة الأولى من ملابس النساء، أن الهدف الأساسي من علامتها التجارية هو "تمكين النساء".

وكتبت: "أردنا تمكين النساء في العالم العربي من خلال تقديم الأزياء المصممة للسيدات ذوات الشخصيات القوية اللواتي يرغبن في التباهي بألوانهن وهويتهن وثقافتهن".

وتأسست "فرصة ثانية"، بالتعاون مع مصممة الأزياء ريم التركي، في الإمارات العربية المتحدة، وتتاح منتجاتهم حصريا للبيع عبر الإنترنت.

وبحسب موقع "العربية"، فقد شددت هند صبري على أن المشروع يهدف إلى إمكانية صناعة الأزياء العالمية الخاصة بالنساء، وذلك لمساعدتهن على ارتداء أزياء عصرية وجذابة وأنيقة تعكس هويتهن الفريدة، بالإضافة إلى تخصيص جزء من العائدات لصالح منظمات المجتمع المدني المعنية بتنمية ودعم المجتمعات من خلال صناعة الأزياء.