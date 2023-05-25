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المطر يفاجئ عرضاً لدار "لوي فويتون" على جزيرة إيطالية

موضة وجمال
2023-05-25 | 10:37
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المطر يفاجئ عرضاً لدار &quot;لوي فويتون&quot; على جزيرة إيطالية
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المطر يفاجئ عرضاً لدار "لوي فويتون" على جزيرة إيطالية

المطر يفاجئ عرضاً لدار "لوي فويتون" على جزيرة إيطالية

تحدّت دار لوي فويتون الفرنسية زخات المطر التي هطلت خلال عرض أقامته مساء الأربعاء على جزيرة في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا لتشكيلة أزياء سنة 2024 من نوع "كروازيير" في حضور عدد من المشاهير تسلحوا بالمظلات.

وكانت الممثلات كاترين دونوف وكيت بلانشيت وإيما ستون في مقدّم المشاهير الذين دعاهم مصمم الدار نيكولا غيسكيير إلى جزيرة إيزولا بيلا أي "الجزيرة الجميلة" الواقعة وسط المياه الزرقاء لواحدة من أجمل البحيرات الإيطالية.

وأدى هطول المطر إلى إرباك العرض، وبدلاً من أن يقام كما كان مقرراً في الحدائق المنتشرة على طريقة المدرجات، إنكفأ إلى داخل قصر بوروميو الباروكي الذي تملكه العائلة التي تحمل الإسم نفسه.

وإرتدت العارضات تصاميم نيكولا غيسكيير الذي يتولى الإدارة الفنية للدار منذ عام 2013، في القاعات العالية السقوف التي يعود تاريخها إلى القرن السابع.

وذكّرت بعض التصاميم ببزات الغوص، فيما استوحي البعض الآخر من بزات لاعبي رياضة سلاح الشيش. ولم تغب ألوان علم أوكرانيا عن أحد الفساتين.

أمّا السترات الصوفية فخفيفة مع خطوط شفافة، فيما زودت 3 فساتين تتنوع ألوانها بين الوردي المترب والأزرق الأخضر والأزرق الفاتح أكماماً واسعة جداً.

وجاء عرض "لوي فويتون" بعد ذلك الذي إقامته "ديور" السبت في مكسيكو لتشكيلة مستوحاة من الفنانة الشهيرة فريدا كالو، وآخر لتشكيلة "شانيل" هذا الشهر في إستوديوهات "باراماونت" في هوليوود.
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

دار

لوي فويتون

جزيرة إيطالية

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