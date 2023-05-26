"شانيل" تحقق حجم مبيعات قياسياً في 2022

حققت مجموعة "شانيل" الفرنسية للسلع الفاخرة مبيعات قياسية عام 2022 بفضل إقبال الزبائن على منتجاتها في مجالي الموضة والتجميل في مختلف أنحاء العالم، مبدية تفاؤلها بالنسبة إلى 2023 "رغم حال عدم اليقين في السوق".وأعلن المدير المالي لـ"شانيل" فيليب بلونديو في بيان الخميس أن الدار "حققت مجدداً نتائج مالية قوية عام 2022، ونمواً مزدوج الرقم في كل فئات" منتجاتها.وتمكنت الدار التي أسستها كوكو شانيل واشتهرت خصوصاً ببدلات التويد و"العطر الرقم 5" من تحقيق حجم مبيعات مقداره 17,22 مليار دولار في 2022، أي بزيادة 10,1 في المئة في سنة، وبلغت مبيعاتها تالياً مستوى قياسياً تجاوز أرقام 2019 ( قبل جائحة كوفيد-19) في كل الأسواق.أما بالنسبة إلى العام 2023، فأبدى بلونديو ثقته بقدرة الدار على تحقيق "نمو مستدام وصحي رغم حال عدم اليقين في السوق".ولا تزال "شانيل" التي يملكها الأخوان فيرتهايمر واحدة من دور الأزياء ومنتجات التجميل القليلة التي ما زالت مستقلة.وزادت المجموعة العام المنصرم قوتها العاملة بنسبة 12 في المئة مع رفع عدد موظفيها إلى أكثر من 32 ألفاً في مختلف أنحاء العالم.