ما هي الطرق الآمنة لإزالة شعر الجسم الزائد؟

تلجأ النساء عادةً إلى إزالة شعر الجسم الزائد بطرق عديدة تؤدي أحياناً إلى إلحاق الضرر بالبشرة.

ولفت الدكتور ديردري هوبر، المؤسس المشارك لشركة Audubon Dermatology في نيو أورليانز لوكالة "سي أن أن"، إلى وجود "أشياء عديدة يجب على النساء مراعاتها عند إزالة الشعر الزائد".

ونصح هوبر النساء اللواتي يرغبن بالتخلص من الشعر لفترة طويلة، باستخدام تقنية "الليزر"، مضيفاً: "تقنية الليزر هي الطريقة الأكثر فعالية لإزالة الشعر لأنها تستهدفه بشكل مثالي بناءً على لونه ونوع البشرة".

وتعتبر الحلاقة طريقة مجربة وحقيقية لإزالة الشعر ولكنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تهيّج الجلد خاصةً في فصل الصيف.

وقال هوبر: "من الأفضل استخدام هذه التقنية أثناء الاستحمام أي بعد تعرّض الجلد للماء أو استخدام ماكينة حلاقة تحتوي على شفرات قليلة".

وأضاف: "يمكن ترطيب البشرة بعد ذلك باستخدام مرطب خالٍ من العطور".

وحذّر هوبر النساء صاحبات الشعر المجعد أو الخشن من استخدام الشمع لإزالة الشعر لأنه قد يتتسبب بنمو الشعر تحت الجلد.

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