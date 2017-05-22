مقدمة النشرة المسائية 22 - 05-2017

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انتهت قممُ الرياض لتبدأ مفاعيلُها اللبنانية ... إيران وحزب الله تكررا، بالتسمية ، سواء في الخطابات ولاسيما خطابي الرئيس الاميركي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وإنْ كان إعلان الرياض سمَّى إيران من دون حزب الله ... هذا السقفُ من الكلمات ستكون له تداعياتُه اللبنانية ، والاستحقاقان الأقربان : مجلسُ الوزراء في قصر بعبدا بعد غد الاربعاء ، وكلمةٌ للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الخميس المقبل في ذكرى التحرير ... الموقف اللبناني الأقرب كان لوزير الخارجية جبران باسيل الذي غرَّد قائلًا : لم نكن على علم بالبيان الختامي"، هذه التغريدةُ الموقف, استحوذت على عدة تعليقاتٍ منتقدةٍ, لعل من أبرزها ما غرَّد به رئيسُ تيار المردة سليمان فرنجية بقوله : " شاهد ما شافش حاجة " ... لكن حتى بعد صدور " إعلان الرياض " كان رئيسُ الوفد اللبناني ، الرئيس سعد الحريري ، مازال في الرياض ، وقد التقى ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وبمجرد عدم التعليق من الرياض على " إعلان الرياض " فهذا يعني قبولَ الرئيس الحريري بمضمونه. فهل ستتكرَّس هذه الموافقة في جلسة مجلس الوزراء، وفي حال رفضِ مضمون الإعلان فماذا ستكون انعكاساتُ هذا الرفض على العلاقات اللبنانية - السعودية ؟الموقف مُربَك ، فهل سينعكس هذا الإرباكُ على الساحة الداخلية ؟ وما هي المواضيعُ والملفاتُ التي سيَلحقها انعكاسُ الارتباك ؟ هل يكون استحقاقُ الانتخابات النيابية واحدًا منها ؟مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد غد الاربعاء ، ليس فيه بنودٌ دسمة ، إذا صحّ التعبير ، فبندُ التجديد لحاكم مصرف لبنان ، والذي رفعه وزيرُ المال إلى رئاسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي لوضعه على جدول الأعمال ، ليس واردًا على جدول الأَعمال ، فهل في الأمر مؤشرٌ ما ؟ ام انه قد يُطرَح من خارج جدول الأعمال ؟