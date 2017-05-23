أمن وقضاء
23 أيار 2017
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عصابة سرقة سيارات تنشط في محافظتي بيروت وجبل لبنان...وتوقيف أحد أفرادها

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عصابة سرقة سيارات تنشط في محافظتي بيروت وجبل لبنان...وتوقيف أحد أفرادها
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 20/05/2017 وفي مدينة بعلبك، ونتيجة المتابعة والرصد الدقيق تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف أحد أفراد عصابة سرقة سيارات تنشط في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وهو:

_ ع. ل. ( مواليد عام 1994، سوري)

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة 8 سيارات، بالاشتراك مع آخرين، من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى بلدة بريتال.
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وتشمل السيارات: 6 رباعية الدفع من نوع كيا سبورتينغ وتوكسن، وسيارة كيا بيكانتو، وأخرى هيونداي 10i.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شركائه.
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