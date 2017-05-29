هل تمنع وزارة الإقتصاد عرض فيلم WONDER WOMAN بسبب مشاركة ممثلة اسرائيلية فيه؟

وزارة الاقتصاد باشرت باتخاذ الاجراء اللازم...

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LBCI News Lebanon

بعد تداول وسائل الإعلام موضوع عرض فيلم wonder woman في الصالات السينمائية اللبنانية التي تشارك في تمثيله الممثلة الاسرائيلية Gal GADOT، اوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان التالي:

- لقد سبق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة لحظر عرض فيلم Batman V superman التي تمثل فيه الممثلة الاسرائيلية Gal GADOT عن طريق إرسال كتاب الى المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 13/3/2016 لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع عرض هذا الفيلم.

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- كما وأرسلت وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 8/4/2016 كتابا الى المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل في دمشق لإدراج اسم الممثلة Gal Gadot وكافة أفلامها وأعمالها الفنية على القائمة السوداء.

- بتاريخ 21/4/2016 أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة تتعلق بمنع عرض الأفلام والأعمال الفنية التي تشارك في تمثيلها الممثلة الاسرائيلية Gal Gadot، وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على أنها باشرت باتخاذ الاجراء اللازم لحظر عرض فيلم wonder woman التي تشارك في تمثيله الممثلة ذاتها، وقد تم بتاريخ 29/5/2017 إعداد كتاب للمديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع عرض هذا الفيلم".