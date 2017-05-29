جريحان في إطلاق نار في عين الحلوة

اشكال فردي في عين الحلوة...

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LBCI News Lebanon

تطور إشكال فردي بين عائلتين في بستان القدس داخل مخيم عين الحلوة الى اطلاق نار مما أدى الى سقوط جريحين.

واصيب جميل ابو الكل وابو علي ابو الكل في الإشكال، إذ نقل الاول الذي اصيب في قدمه الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.