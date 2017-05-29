أمن وقضاء
29 أيار 2017
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جريحان في إطلاق نار في عين الحلوة

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جريحان في إطلاق نار في عين الحلوة
تطور إشكال فردي بين عائلتين في بستان القدس داخل مخيم عين الحلوة الى اطلاق نار مما أدى الى سقوط جريحين.
 
واصيب جميل ابو الكل وابو علي ابو الكل في الإشكال، إذ نقل الاول الذي اصيب في قدمه الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.
 
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