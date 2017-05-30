الخطيب يجول على مصانع في شكا وأنفه

وزير البيئة طارق الخطيب في شكا

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LBCI News Lebanon

قام وزير البيئة طارق الخطيب وبشكل مفاجئ بزيارة منطقتي شكا وأنفه لمعاينة الموقعين، نظرا لورود شكاوى عدة الى وزارة البيئة حول ملوثات تصل الى البحر في شكا.



كميات كبيرة من النفايات الصناعية السائلة تصل الى البحر دون معالجة من مصانع المنطقة ، إلا أن الأدهى أن هناك محطة تكرير للصرف الصحي في المحلة مضى على إنجازها ثلاثة عشر عاما ً ، وهي لا تعمل بسبب عدم إكتمال الشبكة.

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