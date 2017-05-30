طربيه من بعبدا : نحاول عزل لبنان والقطاع المصرفي عن العقوبات

جدد رئيس الجمهورية ميشال عون التأكيد ان الانتخابات النيابية ستحصل على اساس النسبية بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة مبديا تفاؤله بامكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة.
واطلع الرئيس عون من رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه على اجواء الجولة التي اجرتها الجمعية في الولايات المتحدة الاميركية للتعاطي مع مشروع قانون العقوبات الذي قد يفرض على حزب الله.
من جهته، أوضح جوزيف طربيه ان جولة الجمعية في الولايات المتحدة كانت لعزل لبنان والقطاع المصرفي عن العقوبات ، وقال:" لمسنا تجاوباً جيداً".
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