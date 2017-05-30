طربيه من بعبدا : نحاول عزل لبنان والقطاع المصرفي عن العقوبات

رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه زار عون

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LBCI News Lebanon

جدد رئيس الجمهورية ميشال عون التأكيد ان الانتخابات النيابية ستحصل على اساس النسبية بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة مبديا تفاؤله بامكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة.

واطلع الرئيس عون من رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه على اجواء الجولة التي اجرتها الجمعية في الولايات المتحدة الاميركية للتعاطي مع مشروع قانون العقوبات الذي قد يفرض على حزب الله.

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من جهته، أوضح جوزيف طربيه ان جولة الجمعية في الولايات المتحدة كانت لعزل لبنان والقطاع المصرفي عن العقوبات ، وقال:" لمسنا تجاوباً جيداً".