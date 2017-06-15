مأساة عائلة شقير في حريق لندن...ستة في عداد المفقودين

مصير عائلة شقير ما زال مجهولا...السلطات البريطانية: لا نملك لائحة بأسماء المفقودين جراء حريق لندن

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, حريق,لندن,مصير عائلة شقير ما زال مجهولا...السلطات البريطانية: لا نملك لائحة بأسماء المفقودين جراء حريق لندن

LBCI News Lebanon

بعد الإعلان عن فقدان عائلة لبنانية من آل شقير مؤلفة من الوالد وزوجته و3 بنات من بلدة نحلة قضاء بعلبك، في حادث احتراق برج "غرينفيل" الواقع في شمال كنزنغتون في لندن، والذي بلغت محصلته نحو 17 قتيلا والعديد من الجرحى، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين انها تتابع أوضاع أبناء الجالية اللبنانية على أثر وقوع الحريق.

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وفي آخر المستجدات الواردة من السفارة اللبنانية في بريطانيا حول فقدان عائلة اللبناني باسم طعان شقير وزوجته ناديا غسان شقير ووالدتها سرية أسعد شقير، وبناته الثلاث ميرنا وفاطمة وزينب، تبلغت الخارجية من السلطات البريطانية المختصة عدم امتلاكها حتى الساعة لائحة بأسماء جميع الأشخاص المتضررين من ضحايا ومفقودين.

وأشارت الخارجية الى أن عائلة شقير والتي تقطن في الطابق 22 من المبنى الذي تعرض للحريق، ما زالت في عداد المفقودين.

كما اكدت الخارجية في بيان أن البعثة اللبنانية تواكب تطورات هذه الحادثة وتجري إتصالات ولقاءات وزيارات دورية مع مختلف المعنيين للتأكد من عدم وجود مواطنين لبنانيين آخرين متضررين وللتحقق رسميا عن مصير عائلة شقير.