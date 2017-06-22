ظاهرة كونية في 21 آب...

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كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا عن تفاصيل لدراسة أول كسوف كلي للشمس عبر الولايات المتحدة منذ قرن من الزمان .وانطلقت التحضيرات قبل شهرين على حدوث الظاهرة الكونية التي ستشمل جزءا كبيراً من الولايات المتحدة الاميركية.وخلال الكسوف الشمسي في الحادي والعشرين من آب سيمر القمر بين الشمس والأرض وسيحجب وجه الشمس ليظهر غلافها الخارجي فقط في السماء.وهذا أول كسوف كلي ستشهده الولايات المتحدة من الساحل الغربي إلى الشرقي منذ عام 1918.وقالت ناسا إنها ستطلق بالونات أبحاث على ارتفاعات عالية وطائرات لإجراء تجارب للفيزياء الشمسية وعلوم الأرض ستجريها خلال الكسوف.