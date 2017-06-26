اللبنانية الاولى في يوم مكافحة سوء استعمال المخدرات: المعالجة الاستباقية هي الحل

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اعتبرت اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون أن "ظاهرة تعاطي المخدرات تحولت كابوسا حقيقيا للمجتمعات المعاصرة، وباتت تشل بسمومها إرادة الإنسان، وتدمر الفرد والعائلة والمجتمع، وتقضي على مستقبل شبابنا وأحلامهم".وعبرت في اليوم العالمي لمكافحة سوء استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، عن قلقها من "التزايد المخيف في أعداد المدمنين والمدمنات، ومن ملامسة آفة الإدمان حدود الطفولة".وأشارت الى أن "المعالجة الاستباقية الوقائية تبقى الحل الأفضل لحماية أولادنا من دخول نفق المخدرات المظلم".ولفتت إلى "الدور المحوري للأسرة في المواجهة مع المخدرات والتي من مسوؤليتها توعية الأبناء، ومرافقتهم، وتأمين جو عائلي مستقر وآمن لهم، تليها المؤسسات التربوية التي عليها أن تسهم أيضا بشكل فعال في التوعية وتحفيز مناعة الأطفال ضد المخدرات والانحراف".