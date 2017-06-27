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27 حزيران 2017
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مكتب الشؤون العامة للتحالف: جرى التخطيط بدقة شديدة لضربات التحالف في الميادين للحد من مخاطر إلحاق أي ضرر بغير المقاتلين

مكتب الشؤون العامة للتحالف: جرى التخطيط بدقة شديدة لضربات التحالف في الميادين للحد من مخاطر إلحاق أي ضرر بغير المقاتلين Lebanon, news ,lbci ,أخبار للتحالف,العامة,الشؤون,مكتب,
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مكتب الشؤون العامة للتحالف: جرى التخطيط بدقة شديدة لضربات التحالف في الميادين للحد من مخاطر إلحاق أي ضرر بغير المقاتلين
 
 
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