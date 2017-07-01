بالصورة- وزير يتبول في الشارع

التقطت بعض الصور لوزير الزراعة الهندي رادها موهان سينج وهو يتبول علنا، بالرغم من حملة قام بها رئيس وزراء البلاد لتنظيف الشوارع، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية .

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تصوير رادها موهان سينج وهو يتبول أمام جدار بينما أشاح أفراد الحراسة الأمنية الخاصة به بأنظارهم على الجهة الأخرى.

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وانتقد الوزير الهندي لأن التبول العام لا يتماشى مع حملة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، في "سواتش بهارات" لتنظيف شوارع الهند، وتهدف الحملة، التي أطلقت في عام 2014، إلى القضاء على التغوط في الأماكن العامة من خلال بناء نحو 12 مليون مرحاض في المناطق الريفية.