مقدمة النشرة المسائية 01-07-2017

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بين حسين جمال الدين وريمون مجاعص جامعٌ مشترك وشهادة : الجامع المشترك ان الإثنين كانا ضحية السلاح المتفلِّت ... الأول بسبب شهادة البريفيه والثاني بسبب شهادة زواج ... حسين سقط برصاصة ابتهاج أُطلِقت في بعلبك بسبب نجاح أحد الطلاب بالبريفيه ، وريمون أُصيب برصاص ابتهاج في حفل زفاف في بتغرين ، وهو كان مصوِّر الحفل ... السؤال عن مدى استمرار السلاح المتفلِّت ، أصبح سؤالًا ممجوجًا لأن الوزارات والأجهزة المعنية لا تملك أجوبةً أو آلية استباقية لضبط الوضع ، وهي تتحرَّك بعد سقوط الضحايا استنادًا إلى معلومات ومعطيات غير كافية لضبط مئات مخالفات هؤلاء الزعران ... الجريح ريمون مجاعص يقبع في المستشفى وحالته حرجة ، أما مُطلِق النار فتسبَّب بكارثة لريمون ، وهو رب عائلة ، وبتحويل بهجة الزفاف إلى حزن الرصاص ... إنها يوميات جمهورية التراخي الذي رغم كل شيئ ، لا يزال صاحب السلاح المتفلِّت يعتبر نفسه متفلِّتًا من العقاب .في أداء بعض الوزارات والإدارات ، الوضع ليس افضل حالًا ... وزير الزراعة يحاول التفلُّت من القوانين المرعية الإجراء ، فيطلب في مذكِّرة إدارية مستغربة وغير مسبوقة ، أنْ يُبلَّغ لحظة وصول مفتشين إلى وزارته وإلى أي إدارة تتبع له ... هذا التفلت من القوانين دفع بمصدر في التفتيش المركزي الى اعتبار مذكرة الوزير بأنها مٌعرقِلة لعمل التفتيش .لكن الغموض الأكبر يتمثَّل بالإرباك الواقعة فيه دوائر وزارة الداخلية لجهة الإنتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس ... وجهة الغموض ان الدوائر المعنية في الداخلية ليس لديها اي جواب واضح عن دقائق وتفاصيل العملية الإنتخابية ، فهل يكون الاستحقاق الفرعي في خطر ربطًا بهذا الإرباك ؟تأتي كل هذه التطورات في وقت يعاود مجلس الوزراء جلساته الاربعاء المقبل مع جدول أعمال اقل من عادي ، وفيه أكثر من عشرين بندُا للصرف على القاعدة الإثنتي عشرية ، وهذا يعني تفلُّت الصرف من دون ضوابط ، ما يعني ان موازنة العام 2017 باتت في مهب عدم الإنجاز .