طرق منزلية للتخلص من الهالات السوداء حول العينين!

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تنتشر مشكلة ظهور الهالات السوداء حول العينين بين مختلف الفئات العمرية بغضّ النظر عن الجنس ولأسباب عديدة.وتؤثر هذه الهالات السوداء على مظهر الشخص الذي يعانيها الى درجة أنها قد تؤثر على ثقته بنفسه.وتعتمد علاجات الهالات السوداء حول العينين على السبب الأساس الذي أدى الى ظهورها. ومع ذلك، فهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التخلّص منها.من هذا المنطلق، سنقدّم لكم بعض الطرق المنزلية للتخلص من الهالات السوداء حول العينين:- تطبيق ضمادات باردة: يمكن أن تساعد الضمادات الباردة في تقليل التورم وتقليص الأوعية الدموية المتوسعة. وبالتالي، فهذا يمكن أن يقلّل من ظهور الانتفاخ ويساعد في القضاء على الهالات السوداء. لذلك، يمكنكم لف بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش نظيفة وتطبيقها على العينين. كما ويمكنكم أيضًا ترطيب منشفة بالماء البارد وتطبيقها على الجلد تحت العينين لمدة 20 دقيقة.- الحصول على قسط إضافي من النوم: يمكن أن يساعد النوم أيضًا في تقليل ظهور الهالات السوداء. في الواقع، إن الحرمان من النوم قد يؤدي الى شحوب البشرة، وهذا ما يجعل الهالات السوداء أكثر وضوحًا. احصلوا على قسط من النوم والراحة لمدة 7 إلى 8 ساعات لمنع ظهور الهالات السوداء.- رفع الرأس: في حين أن الحرمان من النوم يمكن أن يلعب دورًا في ظهور الهالات السوداء حول العينين، إلا أن طريقة النوم قد تؤثر في بعض الأحيان على ظهور هذه الأكياس.وهنا يجب الإشارة الى أن رفع الرأس ببعض الوسائد أثناء النوم يمنع تجمع السوائل تحت العينين الذي يجعلها تبدو منتفخة.- تطبيق أكياس الشاي: يمكن أن يؤدي تطبيق أكياس الشاي الباردة على العينين إلى تحسين مظهرهما. يحتوي الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليص الأوعية الدموية وتقليل احتباس السوائل تحت الجلد. ضعوا كيسين من الشاي الأسود أو الأخضر في ماء ساخن لمدة 5 دقائق، بعدها ضعوهما في البراد لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بمجرّد أن يبردا، طبقا كيسي الشاي على العينين لمدة 10 إلى 20 دقيقة. بعدها اغسلوا العينين بالماء البارد.