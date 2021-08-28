جمال
28 آب 2021 - 06:15
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من أجل عطورها الشهيرة... شانيل تشتري المزيد من حقول الياسمين

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من أجل عطورها الشهيرة... شانيل تشتري المزيد من حقول الياسمين
Lebanon News
اشترت شركة الأزياء والتجميل الفرنسية الشهيرة شانيل المزيد من الأراضي في جنوب فرنسا لتوفير زهور الياسمين وغيرها خشية اختفاء محاصيل الزهور المستخدمة في صنع عطورها الأفضل مبيعا. ويجري حصاد هذه الزهور يدوياً في طقوس سنوية دقيقة.

وقالت شركة السلع الفاخرة إنها اشترت ما يصل إلى 100 ألف متر مربع من الأرض لتضاف إلى الأراضي التي تستغلها بالشراكة مع شركة محلية قرب بلدة غراس التي تشتهر بحقول الزهور المحيطة بها.
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وفي صباح مشمس في نهاية آب وقبل بلوغ درجة الحرارة ذروتها في بيجوماس المجاورة، انشغل عشرات العمال في حصاد محصول هذا العام من الياسمين، المكون الأساسي في عطر شانيل الشهير رقم 5 الذي تنتجه الشركة منذ مئة عام وابتكرته المصممة الراحلة كوكو شانيل.

وللياسمين المزروع في غراس رائحة مميزة، وأصبحت المنطقة مقرا للزهور والشذى في القرن السابع عشر عندما بدأ العاملون في دباغة الجلود في تعطير الجلود المستخدمة في عملهم.
 
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