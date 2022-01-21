كارن وازن... أول سفيرة عربية لعلامة روبرتو كافالي (صور)

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أصبحت المؤثرة ورائدة الأعمال كارن وازن رسميًا أول امرأة من الشرق الأوسط تختارها علامة "روبرتو كاڤالي" سفيرة لإحدى حملاتها العالمية.وقد ظهرت المرأة اللبنانية والأم لثلاثة أولاد المقيمة في دبي مؤخرًا في مجموعة من اللقطات الخاصة بدار الأزياء الإيطالية. وتطل كارن في الحملة التي تحتفي بعطور "روبرتو كاڤالي"، وتحديداً عطر "باراديزو"، متألقةً بإطلالة مزينة بطبعة الحيوانات المميزة للعلامة أمام عدد من الخلفيات الريفية المماثلة المستوحاة من أنماط الحياة البرية.ومن المقرر الكشف عن هذه الحملة التي تم تصويرها في باريس رسمياً في شهر شباط. وتشكل هذه الحملة أيضًا المرة الأولى التي تستعين فيها دار الأزياء بمؤثرة في حملتها.وفي هذا الإطار، قال المدير الإبداعي لـ"روبرتو كافالي" فاوستو بولييزي في بيان رسمي:" يسعدنا للغاية الترحيب بكارن في عائلة "كافالي"، فروحها الشابة وأناقتها تجسدان بالفعل عالم "كافالي" الأيقوني."ومن جهتها، أعربت كارن أيضًا عن سعادتها بهذا المشروع عبر حسابها على إنستغرام، الذي يتابعه 7.1 مليون متابع، وقالت: "إنه لحلم لفتاة عربية لبنانية أن تكون الوجه العالمي لمثل هذه العلامة الأيقونية… شكرًا لأروع فريق على هذه الفرصة وعلى هذه التجربة التي لا تُنسى".