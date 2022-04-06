مع ارتفاع درجات الحرارة... إليكن وصفة قناع يحمي الشعر من أشعة الشمس!

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يؤثر التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف بشكل سلبي، ليس على البشرة فقط، بل على الشعر أيضاً.في الواقع، يؤدي التعرض للشمس الى فقدان الشعر لمعته وترطيبه، وبالتالي يصبح جافاً ومتقصفاً.لذلك، سنقدّم لكن أيتها السيدات وصفة قناع طبيعي طبّقنه على الشعر لحمايته من أشعة الشمس.قناع زيت الجوز الهند وجل الصبار:امزجن ملعقتين من زيت جوز الهند مع 3 ملاعق من جل الصبار، وطبقن الخليط على الشعر من خلال فركه وتدليكه. بعدها اتركن المزيج على الشعر مدة تتراوح بين النصف ساعة والساعة، ثمّ اغسلن الشعر بالشامبو.هذا القناع غني بالعديد من المواد الترطيبية التي تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس، وهذا ما ما يقلل من جفاف الشعر ويمنع تكسّره.