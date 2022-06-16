حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022 الشهر المُقبل على الـ"LBCI"

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ينتظر لبنان صيفاً واعداً بقدوم السوّاح والمغتربين، وبعودة المهرجانات والاحتفالات الفنيّة والثقافيّة، على رأسها حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022 على الـ"LBCI".الحدث الجمالي الثقافي والإعلامي يعود هذا العام، ليُشكّل عنواناً للسياحة والجمال في بلاد الأرز، وليعكس، وفي أبهى صورة، هويّة لبنان التقدّم والحداثة والأناقة والفن والترفيه، في وجه كلّ الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة والإنسانيّة التي يمرّ بها.العدّ العكسي بدأ، وسيُقام الحفل الشهر المٌقبل، في ظلّ التحضيرات والاستعدادات الجارية من اختيار الموقع، تنفيذ الديكور، وغيرها من الإجراءات التنظيميّة والإنتاجيّة، ليعكس هذا الحدث الجماليّ قدرات اللبنانييّن في صناعة الترفيه والإعلام.هذا، وقد تمّ اختيار الجميلات اللواتي سيتنافسْنَ على العرش، من بين المُشتركات اللواتي تقدّمنَ للمسابقة في لبنان والخارج، عبر لجنة مُختصّة اختارتهنّ بناءً على المعايير العالميّة لجمال الجسم والوجه، شرط التحصيل العلمي الجامعي، الحضور، الثقافة، وغيرها.من هنّ الصبايا المُشاركات؟ من ستكون نجمة أو نجم حفل الإنتخاب؟ من هم أعضاء لجنة التحكيم؟ ومن هو مصمّم الأزياء اللبنانيّ العالميّ الذي سيُصمّم الفساتين الخاصّة بإطلالات الصبايا في الحفل؟كلّ هذه التفاصيل وغيرها، التي يترقّبها الجمهور وأهل الصحافة، سيتمّ الإعلان عنها تباعاً مع اقتراب موعد حفل انتخاب "Miss Lebanon 2022" على الـ"LBCI".