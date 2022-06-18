ما هي فوائد اللبن للبشرة؟

الإعلان

فوائد اللبن للبشرة عديدة. ما هي؟- تحسين لون البشرة: يساعد اللبن في تحسين لون البشرة من خلال حمض اللاكتيك الموجود فيه. إذ يمنع هذا الحمض إفراز المزيد من إنزيم التيروزيناز المسؤول عن إنتاج صبغة الميلانين التي تجعل لون البشرة داكنًا.- محاربة حب الشباب: تساهم الكميات العالية من الزنك وحمض اللاكتيك الموجودة في اللبن في التخفيف من حب الشباب.- تقليل الهالات السوداء: يتمتع اللبن بخصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي فهو يساعد في تقليل الهالات السوداء والانتفاخات الموجودة في البشرة.- تهدئة حروق الشمس: تشير المعلومات الى أن تطبيق اللبن موضعياً على المناطق المصابة بحروق الشمس يمكن أن يساعد في علاجها.