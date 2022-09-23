أقنعة الخميرة للوجه... لبشرة خالية من العيوب!

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مَن مِن الناس لا يحلم ببشرة خالية من العيوب؟ طبعاً، لا أحد!لذلك، تسعى السيدات عادة الى تطبيق أقنعة مفيدة للبشرة. وتعتبر أقنعة الخميرة للوجه من الأقنعة التي تساعد في الحصول على بشرة مثالية، لأن الخميرة تحتوي على البروتينات، الأحماض الأمينية، المعادن والفيتامينات التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا للجسم وللبشرة.من هنا، سنقدّم لكن أيتها السيدات وصفات 3 أقنعة خميرة للوجه:- قناع الخميرة المجدد للوجه: يساعد هذا القناع على تجديد خلايا البشرة واستعادة مرونتها. ولتحضيره، ضعن القليل من الماء الدافئ على 50 غراماً من الخميرة الطازجة، بعدها أضفن القليل من الطحين. قمن بتغطية الوعاء بمنشفة، وضنعه في مكان مظلم ودافئ لمدة 24 ساعة. بعدها، طبّقن الخليط على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلن القناع. استخدمن هذا القناع مرتين في الأسبوع.- قناع الخميرة المغذي للبشرة الجافة: اخلطن ملعقة طعام من العسل الطبيعي مع ملعقة كبيرة من الطحين. أضفن 20 غراماً من الخميرة واخلطن المكونات ووزعنها على الوجه. اتركن الخليط لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك اغسلنه بالماء.- قناع الخميرة المغذي للبشرة العادية: ضعن 30 غراماً من الخميرة مع ملعقة كبيرة من الحليب. طبّقن القناع على الوجه واتركنه لمدة 15 - 20 دقيقة، ثم اغسلن الوجه بالماء الدافئ.