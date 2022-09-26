لتكبير الشفاه بشكل طبيعي... إليكن هذه الوصفات!

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الحصول على شفاه كبيرة وجميلة، هو أمر تسعى إليه الكثير من النساء. لذلك، سنقدّم لكن 3 وصفات، لتكبير الشفاه بشكل طبيعي.- زيت النعناع: امزجن ملعقة من زيت النعناع مع ملعقة من عسل النحل الطبيعي. بعدها، قمن بتنظيف الشفاه باستخدام قطعة قماش نظيفة. طبّقن الخليط على الشفاه واتركنه لمدة 10 دقائق، بعدها اغسلن الشفاه وقمن بدهنها بزيت الورد للترطيب. كرّرن هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شفاف ممتلئة وجذابة.- العسل وزيت اللوز: امزجن ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زيت القرفة وملعقة من زيت اللوز. دلّكن الشفاه بالوصفة مدة 5 دقائق ثم اتركنها عليها 5 دقائق أخرى. بعدها، اغسلن بالماء الدافئ ثم الماء البارد وكرّرن هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً.- زيت جوز الهند والسكر: امزجن ملعقة من جوز الهند وملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من السكر البني. دلّكن الشفاه بالوصفة لمدة 5 دقائق ثم اغسلنها بالماء. كرّرن هذه الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على شفاه فاتحة اللون وكبيرة الحجم.