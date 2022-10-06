العناية بالأيدي الجافة... هذه هي أهم الطرق!

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يعتبر جفاف اليدين من المشاكل المزعجة والتي تسبب الألم للمصاب بها. ولكن، هناك طرق عديدة ومتنوعة تساعد على العناية بالأيدي الجافة.إليكم أهم هذه الطرق:- ترطيب اليدين: تطبيق مستحضرات الترطيب على اليدين، هو الطريقة الأهم والأبسط للعناية بالأيدي الجافة.- علاج اليدين أثناء النوم: ننصحكم بتطبيق كمية وافرة من كريم الترطيب على اليدين قبل النوم، ومن ثمّ تغطية اليدين عبر ارتداء القفازات. في الواقع، تساعد تغطية اليدين أثناء النوم على امتصاص الجلد للكريم المرطب وزيادة فعاليته.- استخدام كريم الألوفيرا: تحتوي الألوفيرا على مواد مضادة للالتهابات، وتعتبر الكريمات التي تحتوي على الألوفيرا مفيدة في ترطيب الجلد بشكل آمن.- تجنّب استخدام الصابون: تؤدي المواد الكيميائية الموجودة في الصابون الى تجفيف اليدين بشكل كبير، لذلك فإنه لا ينصح باستخدام الصابون عند جفاف الأيدي.- ارتداء القفازات المطاطية: يؤدي استخدام الماء لوقت طويل الى غسل الزيوت الطبيعية المفيدة الموجودة على الجلد، وبالتالي جفاف اليدين. لذلك، احرصوا على ارتداء القفازات المطاطية عند استخدام الماء بكثرة وبشكل دائم.- تجنّب تنشيف اليدين بواسطة الحرارة: ننصحكم باستخدام المناديل الورقية لتجفيف الأيدي، بدلاً من الأجهزة التي تعمل على إطلاق الهواء الساخن.- استخدام الشوفان: يمكنكم إضافة الشوفان الى ماء الاستحمام، إذ يساعد الشوفان على تجديد خلايا البشرة وترطيبها.